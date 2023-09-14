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«Рубин» усилился пятым игроком за день, подписав полузащитника Ранджеловича

«Рубин» усилился пятым игроком за день, подписав полузащитника Ранджеловича
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Казанский «Рубин» в своём телеграм-канале объявил о подписании сербского полузащитника Лазара Ранджеловича.

«Состав нашей команды пополнил 26-летний полузащитник Лазар Ранджелович. Сербский футболист подписал контракт с «Рубином» до конца сезона и будет выступать под номером 7. Ранее Ранджелович выступал за сербские «Единство Бошняце», «Раднички», «Кар Константин», «Радан Лебан», «Динамо Вранье», а также греческий «Олимпиакос», испанский «Леганес» и екатеринбургский «Урал». Добро пожаловать, Лазар!» — написала пресс-служба клуба.

Сегодня, 14 сентября, казанский клуб также объявил о подписании сербского защитника Уроша Дрезгича, аргентинского полузащитника Валентина Вады, российского голкипера Егора Шамова и сербского полузащитника Николы Чумича.

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