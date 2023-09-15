Ринат Билялетдинов: Захаряну будет волнительно в матче с «Реалом», но он с этим справится

Российский футбольный тренер Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от игры полузащитника «Реала Сосьедад» Арсена Захаряна в матче 5-го тура Ла Лиги с мадридским «Реалом».
«Захарян постарается себя проявить в матче с «Реалом». Всё покажет игра. Пусть попробует показать свои навыки в таком матче. Конечно, ему будет волнительно, тем более в таком возрасте, на таком стадионе. Но он не первый в такой ситуации и не последний. Арсен с этим волнением справится», — приводит слова Билялетдинова «РБ Спорт».
Мадридский «Реал» примет команду Захаряна на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в предстоящее воскресенье, 17 сентября. Начало игры в 22:00 мск.
На данный момент Захарян дважды появлялся на поле в играх за команду из Сан-Себастьяна: хавбек провёл 16 минут в матче с «Лас-Пальмасом» (0:0) и 12 минут с «Гранадой» (5:3). Результативными действиями российский полузащитник не отмечался. Следующий матч в рамках чемпионата Испании «Реал Сосьедад» проведёт в гостях с мадридским «Реалом» в воскресенье, 17 сентября.
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