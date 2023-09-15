Гендиректор «Пари НН»: Сулейманов очень хотел играть в «Локомотиве»

Генеральный директор футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов прокомментировал переход нападающего Тимура Сулейманова в московский «Локомотив» на правах аренды с опцией выкупа.

«Тимур действительно много сделал для команды. И наши болельщики полюбили этого яркого, взрывного, сильного спортсмена. Но, выбирая будущее, крайне важно руководствоваться не только интересами клуба, но и желанием самого игрока.

Тимур очень хотел играть в команде тренера Михаила Галактионова, в «Локомотиве». Запрещать хотеть и стремиться — нельзя. Но интересы клуба тоже важны — поэтому пока аренда. Так лучше для всех. И в первую очередь для самого Тимура», — написал Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.