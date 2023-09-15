Чемпионат России по футболу: расписание матчей 8-го тура РПЛ сезона-2023/2024
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Сегодня, 15 сентября, матчем «Динамо» — «Пари Нижний Новгород» стартует 8-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Представляем вашему вниманию расписание всех встреч тура.
15 сентября, пятница:
«Динамо» — «Пари Нижний Новгород» — (Москва, 19:00 мск).
16 сентября, суббота:
ЦСКА — «Крылья Советов» — (Москва, 14:00 мск);
«Ахмат» — «Краснодар» — (Грозный, 16:30 мск);
«Спартак» — «Сочи» — (Москва, 19:00 мск);
«Балтика» — «Ростов» — (Калининград, 21:15 мск).
17 сентября, воскресенье:
«Урал» — «Факел» — (Екатеринбург, 14:00 мск);
«Рубин» — «Зенит» — (Казань, 16:30 мск);
«Локомотив» — «Оренбург» — (Москва, 19:00 мск).
После семи туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», набравший 17 очков.
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