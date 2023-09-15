Уткин отреагировал на призыв Карпина к российским футболистам уезжать из РПЛ

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин отреагировал на совет главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина к российским футболистам уезжать из РПЛ.

«Я к Карпину отношусь с большой симпатией. Он ведь уехал и добился успеха, вернулся, обогащённый большим опытом, и вот уже который год он работает в России. Вот как, спрашивается, можно рассматривать слова Карпина как призыв к массовому бегству из страны? Словно военнообязанных. Не об этом речь.

Да, если есть возможность, надо уезжать. Потому что любой в детстве мечтал попасть сперва в команду мастеров, потом в любимую команду. Все имеют мечту играть на более и более высоком уровне. Но сейчас наша страна не дает своим футболистам такой возможности. И что же им делать, ложиться и помирать?

Я ведь сейчас на самом деле ссылаюсь на конституцию страны. Статья 27 Конституции РФ гарантирует каждому человеку право свободно передвигаться, выбирать место пребывания, жительства и выезжать за пределы страны. Российским гражданам также гарантируется право беспрепятственно возвращаться в Россию. Это конституция! Какое предательство?», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

Напомним, бывший футболист ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв назвал Карпина предателем родины из-за этих слов.