Семак сделал выбор между Месси и Роналду

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак сравнил нападающего «Интер Майами» Лионеля Месси и форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

«Месси или Роналду? Для меня, конечно, Месси. Роналду – бомбардир, он забивает кучу прекрасных мячей, а Месси – это невероятный космический интеллект. То, что может Месси, Криштиану, наверное, не сможет. Но это всё равно разные созвездия», — приводит слова Семака телеграм-канал «СБГ Мысли вслух».

Ранее сообщалось, что Месси номинирован на «Золотой мяч»-2023, а Роналду не попал в список претендентов на престижную награду.

Напомним, за свою карьеру Лионель Месси завоевал семь «Золотых мячей» и является рекордсменом по этому показателю. Роналду, в свою очередь, выигрывал «Золотой мяч» пять раз.