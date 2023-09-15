Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

УЕФА открыл дело против главного тренера сборной Армении Петракова

УЕФА открыл дело против главного тренера сборной Армении Петракова
Комментарии

УЕФА открыл дело против наставника национальной команды Армении Александра Петракова после матча шестого тура отборочного этапа квалификации ЧЕ-2024 со сборной Хорватии (0:1), сообщает официальный сайт организации.

Специалиста обвиняют в задержке начала матча. Также обвинения были выдвинуты против Федерации футбола Армении за блокирование общественных проходов на стадионе, провокационные сообщения политического характера, пиротехнику и позднее начало матча.

На данный момент сборная Армении занимает третье место в турнирной таблице группы D, записав в свой актив 7 очков. Возглавляет турнирную таблицу сборная Хорватии, набрав 10 очков. Столько же очков и у национальной команды Турции, которая находится на втором месте.

Материалы по теме
Петраков — о желании украинского защитника выступать за Армению: хотеть не вредно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android