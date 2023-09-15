УЕФА открыл дело против главного тренера сборной Армении Петракова

УЕФА открыл дело против наставника национальной команды Армении Александра Петракова после матча шестого тура отборочного этапа квалификации ЧЕ-2024 со сборной Хорватии (0:1), сообщает официальный сайт организации.

Специалиста обвиняют в задержке начала матча. Также обвинения были выдвинуты против Федерации футбола Армении за блокирование общественных проходов на стадионе, провокационные сообщения политического характера, пиротехнику и позднее начало матча.

На данный момент сборная Армении занимает третье место в турнирной таблице группы D, записав в свой актив 7 очков. Возглавляет турнирную таблицу сборная Хорватии, набрав 10 очков. Столько же очков и у национальной команды Турции, которая находится на втором месте.