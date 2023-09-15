Игорь Акинфеев рассказал, благодаря чему «Зенит» доминирует в РПЛ

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, благодаря чему «Зенит» долгое время доминирует в чемпионате России.

«Порой шутим в клубе, что сейчас уже не то время, когда мы каждый год сидели и рассказывали о необходимости выиграть чемпионство. Если бы все команды так говорили, может быть, кто-то и взял бы титул за прошедшие пять лет. Но у нас пока один чемпион за этот промежуток, который делает всё для того, чтобы завоевать трофей, покупает игроков, с финансами у них все хорошо. Берут футболистов на те позиции, на которые уже есть по 2-3 человека. Тяжело бороться. При этом у нас есть амбициозная молодежь. Разговариваю с ними на базе и говорю: ребят, свои амбиции надо показывать на поле. Все что касается личной жизни — это ваша история. Надо ставить цели выиграть», — приводит слова Акинфеева Российская газета.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Зенит» в пятый раз подряд стал чемпионом РПЛ.

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