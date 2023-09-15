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В инструкции к препарату, который использовал Погба, были указаны допинговые риски

В инструкции к препарату, который использовал Погба, были указаны допинговые риски
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Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба, сдавший положительный допинг-тест после матча 1-го тура итальянской Серии А с «Удинезе», мог избежать скандала, если бы прочитал инструкцию к американскому препарату, который он употреблял, сообщает La Gazzetta dello Sport. Издание утверждает, что во вкладыше чётко указаны риски применения допинга в случае использования вещества.

У Погба было выявлено повышенное содержание тестостерона. Ранее итальянские СМИ сообщали: при разбирательствах игрок будет настаивать на непреднамеренности использования допинга, причиной появления в организме которого названо использование пищевой добавки, рекомендованной врачом из США.

30-летний Погба может быть дисквалифицирован на срок от двух до четырёх лет. Также «Ювентус» рассмотрит варианты с досрочным расторжением контракта французскоо футболиста.

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