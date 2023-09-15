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«Реал» выступил с заявлением по поводу задержания игроков системы клуба из-за секс-видео

«Реал» выступил с заявлением по поводу задержания игроков системы клуба из-за секс-видео
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«Реал» выступил с заявлением по поводу задержания четырёх футболистов молодёжной команды из-за распространения интимного видео с несовершеннолетней.

«Реал» сообщает, что ему стало известно о том, что игрок «Кастилии» и три игрока «Реал Мадрид С» дали показания в Гражданской гвардии в связи с жалобой на предполагаемое распространение частного видео через WhatsApp. Когда клубу станут известны подробности, он примет соответствующие меры», — говорится в заявлении на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что фигурантам дела грозит до пяти лет тюремного заключения.

Сообщалось, что кадры появились в мессенджере WhatsApp, после чего в полицию обратилась мать 16-летней девушки, присутствующей на видео. В данный момент расследование проводит полиция города Лас-Пальмас.

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