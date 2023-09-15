Игроки клуба МЛС отказались тренироваться из-за обстоятельств увольнения своего наставника

Футболисты «Нью-Инглэнд Революшн» на этой неделе пропустили одну из тренировок из-за неясных обстоятельств ухода теперь уже бывшего главного тренера команды Брюса Арены, сообщили источники ESPN.

Специалист подал в отставку на прошлой неделе по итогам шестинедельного расследования, проведённого юридической фирмой Proskauer Rose. Её наняла МЛС из-за обвинений в адрес Арены о сделанных им «бесчувственных и неуместных замечаниях». В заявлении лиги, опубликованном перед уходом Арены, указано, что расследование подтвердило некоторые из обвинений и что, если тренер захочет снова работать в МЛС, ему придется подать петицию комиссару лиги Дону Гарберу.

Первоначально Арена был отправлен в административный отпуск, и командой временно руководил его помощник Ричи Уильямс. Он заявил, что решение пропустить тренировку было коллективным со стороны игроков и тренеров. При этом, как сообщает The Athletic, жалобы, поданные Уильямсом, были частью расследования в отношении Арены. Источники сообщили ESPN, что во время командного собрания игроки просили Уильямса уточнить степень его участия в расследовании. Руководство клуба и тренер заявили, что не могут ответить на этот вопрос. Футболисты негативно отреагировали на отсутствие прозрачности и решили отказаться от тренировки.

Позже Уильямса в роли исполняющего обязанности сменил наставник второй команды «Нью-Инглэнд» Клинт Пей, который стал руководить тренировками основного состава вместе со своим помощником Марсело Сантосом.

Клуб также объявил о расставании по обоюному согласи с помощниками Арены Дэйвом ван ден Бергом и Шалри Джозефом. Источники сообщили ESPN, что внутри коллектива возник раскол, и оба специалиста поддержали коллегу.

«Нью-Инглэнд Революшн» занимает второе место в Восточной конференции МЛС, набрав 48 очков в 27 матчах.