Роман Яремчук: раньше, когда я переходил в команды и думал забить двадцать голов

Новый нападающий «Валенсии» Роман Яремчук рассказ, что теперь взвешивает свои слова и обещания.



«Раньше, когда я переходил в команды, я думал забить двадцать голов, и все были довольны, теперь я иду от матча к матчу, если я буду хорошо работать и если я профессионал, голы придут, но я не могу сказать, какие голы я собираюсь забить», — сказал Яремчук на его презентации в качестве нового игрока «Валенсии».



1 сентября Ярамчук перешёл в «Валенсию» из «Брюгге» на правах аренды. Соглашение с клубом рассчитано до конца сезона 2023/2024. Transfermarkt оценивает Яремчука в € 5 млн.

В прошлом сезоне 27-летний украинский нападающий сыграл 32 матча во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 4 голевых передачи. В Нынешнем Яремчук уже провел на поле 5 игр, 5 раз отличился забитым мячом и 4 раза отдал голевую передачу.



После четыре туров Ла Лиги «Валенсия» занимает 11 место с 6 очками. Лидирует в чемпионате «Реал Мадрид» (12 очков). В следующем туре «Валенсия» на своем поле примет «Атлетико Мадрид». Встреча пройдет 16 сентября.

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