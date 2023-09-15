Роман Яремчук: раньше, когда я переходил в команды и думал забить двадцать голов

Новый нападающий «Валенсии» Роман Яремчук рассказ, что теперь взвешивает свои слова и обещания.
«Раньше, когда я переходил в команды, я думал забить двадцать голов, и все были довольны, теперь я иду от матча к матчу, если я буду хорошо работать и если я профессионал, голы придут, но я не могу сказать, какие голы я собираюсь забить», — сказал Яремчук на его презентации в качестве нового игрока «Валенсии».
1 сентября Ярамчук перешёл в «Валенсию» из «Брюгге» на правах аренды. Соглашение с клубом рассчитано до конца сезона 2023/2024. Transfermarkt оценивает Яремчука в € 5 млн.
В прошлом сезоне 27-летний украинский нападающий сыграл 32 матча во всех турнирах, забил 2 мяча и отдал 4 голевых передачи. В Нынешнем Яремчук уже провел на поле 5 игр, 5 раз отличился забитым мячом и 4 раза отдал голевую передачу.
После четыре туров Ла Лиги «Валенсия» занимает 11 место с 6 очками. Лидирует в чемпионате «Реал Мадрид» (12 очков). В следующем туре «Валенсия» на своем поле примет «Атлетико Мадрид». Встреча пройдет 16 сентября.
- 15 сентября 2023
-
06:57
-
06:35
-
06:28
-
06:01
-
05:50
-
05:48
-
05:22
-
05:11
-
04:55
-
04:27
-
04:13
-
04:13
-
03:55
-
03:44
-
03:21
-
02:59
-
02:48
-
02:41
-
02:22
-
01:57
-
01:42
-
01:41
-
01:16
-
00:46
-
00:42
-
00:30
-
00:19
-
00:11
-
00:06
- 14 сентября 2023
-
23:55
-
23:55
-
23:45
-
23:43
-
23:17
-
23:13