Магуайр высказался о критике в свой адрес

Защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал критику в свой адрес.

«Я бы не сказал, что я человек, который страдает от психологического давления. За последние годы я многое пережил, я был капитаном «МЮ» около четырёх лет. В таком случае берёшь на себя большую ответственность и всё, что за этим следует – как много плохого, так и много хорошего.

Моя карьера в составе сборной Англии, как и клубная карьера, – мой приоритет. Я обдумывал всё, когда не выходил в стартовом составе на поле в первых четырёх турах АПЛ. Я хочу играть в футбол. Первые недели были трудными, потому что мы проводили по одному матчу в неделю, а тренер не выбирал меня. Но у нас впереди много матчей, и я уверен, что буду много играть», – приводит слова Магуайра Sky Sports.