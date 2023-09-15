Мбаппе и Неймар отписались друг от друга в социальных сетях
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Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе и его бывший одноклубник Неймар отписались друг от друга в социальных сетях.
Напомним, что перед уходом из «ПСЖ» Неймар лайкал публикации с критикой в адрес Мбаппе.
31-летний Неймар перешёл в саудовский «Аль-Хиляль» этим летом. В составе новой команды футболист на поле ещё не появлялся.
Бразильский нападающий выступал за французский клуб с 2017 года, перейдя туда из «Барселоны» за рекордные € 222 млн. Трансфер бразильца остаётся самым дорогим в истории. За «ПСЖ» Неймар суммарно отыграл 173 матча, в которых забил 118 голов, а также отдал 77 голевых передач. В составе «ПСЖ» бразилец пять раз выиграл французский чемпионат, три раза завоевал Кубок Франции и дошёл до финала Лиги чемпионов.
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