Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе и Неймар отписались друг от друга в социальных сетях

Мбаппе и Неймар отписались друг от друга в социальных сетях
Комментарии

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе и его бывший одноклубник Неймар отписались друг от друга в социальных сетях.

Напомним, что перед уходом из «ПСЖ» Неймар лайкал публикации с критикой в адрес Мбаппе.

31-летний Неймар перешёл в саудовский «Аль-Хиляль» этим летом. В составе новой команды футболист на поле ещё не появлялся.

Бразильский нападающий выступал за французский клуб с 2017 года, перейдя туда из «Барселоны» за рекордные € 222 млн. Трансфер бразильца остаётся самым дорогим в истории. За «ПСЖ» Неймар суммарно отыграл 173 матча, в которых забил 118 голов, а также отдал 77 голевых передач. В составе «ПСЖ» бразилец пять раз выиграл французский чемпионат, три раза завоевал Кубок Франции и дошёл до финала Лиги чемпионов.

Материалы по теме
Мбаппе эмоционально обратился к Верратти после его перехода из «ПСЖ» в «Аль-Араби»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android