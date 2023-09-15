Нападающий «Балтики» Энрикес: даже без еврокубков в России серьёзный чемпионат

Нападающий «Балтики» Анхело Энрикес объяснил, чем руководствовался, принимая предложение клуба-новичка РПЛ.

«РПЛ — интересная лига. Я хотел попробовать себя здесь, когда ещё был в Польше. Чувствую, что в России серьёзный чемпионат. Даже несмотря на то, что команды не участвуют в еврокубках, уровень игры здесь хорош. Я был мотивирован приехать сюда.

У меня были предложения из других лиг, но, всё взвесив, я счёл предложение «Балтики» лучшим и самым интересным», — сказал Энрикес в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Антону Иванову.



Энрикес перешел в «Балтику» из польской «Медзи» (Легница) в июле 2023 года в статусе свободного агента. Контакт с клубом калининградским клубом рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне 29-летний нападающий сыграл уже 10 матчей и забил 3 мяча.