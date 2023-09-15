Брейдо опубликовал совместную фотографию гендиректора ЦСКА Бабаева с Велингтоном

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо опубликовал фотографию гендиректора команды Романа Бабаева с защитником «Сан-Паулу» Велингтоном. Переговоры между сторонами велись в дистанционном формате по видеосвязи.
Фото: Телеграм-канал Кирилла Брейдо
Напомним, ранее «Чемпионат» сообщил, что трансфер бразильского футболиста в ЦСКА сорвался по причине проваленного медосмотра.
В текущем сезоне бразильской Серии А игрок провёл пять матчей и не отметился результативными действиями. За всё время выступлений за «Сан-Паулу» у защитника 103 проведённых матча, два забитых мяча и 10 результативных передач. По данным интернет-портала Transfermarkt, ориентировочная стоимость бразильца составляет € 3 млн.
На данный момент ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков в семи матчах.
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