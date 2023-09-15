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«Динамо» — «Пари НН»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть трансляцию

«Динамо» — «Пари НН»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 15 сентября, состоится встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Пари НН». Матч пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Столичное «Динамо» на данный момент занимает вторую позицию в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Команда под руководством чеха Марцела Лички лишь раз проиграла в этом сезоне РПЛ – в стартовом туре «Краснодару» со счётом 1:3.

«Пари НН» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 10 очков.

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