«Динамо» — «Пари НН»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 15 сентября, состоится встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и «Пари НН». Матч пройдёт на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2023, пятница. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Столичное «Динамо» на данный момент занимает вторую позицию в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Команда под руководством чеха Марцела Лички лишь раз проиграла в этом сезоне РПЛ – в стартовом туре «Краснодару» со счётом 1:3.
«Пари НН» располагается на восьмой строчке турнирной таблицы, набрав 10 очков.
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