Ди Марцио: ЦСКА близок к трансферу Корая Гюнтера

Московский ЦСКА близок к соглашению по переходу защитника итальянской «Вероны» Корая Гюнтера, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своём «твиттере».
29-летний Гюнтер играет за «Верону» с 2019 года. Прошлый сезон немец провёл в аренде в «Сампдории». В 24 матчах в составе генуэзского клуба Гюнтер забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт защитника с «Вероной» рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 3,5 млн. Корай имеет в своём активе 35 матчей за молодёжные сборные Германии различных возрастов.
Ранее СМИ сообщали об интересе к немецкому футболисту со стороны московского «Спартака» и «Краснодара».
Напомним, накануне сорвался трансфер защитника бразильского «Сан-Паулу» Велингтона в стан красно-синих.
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