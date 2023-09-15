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Источник: Тикнизян останется в «Локомотиве» до конца нынешнего сезона

Источник: Тикнизян останется в «Локомотиве» до конца нынешнего сезона
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Армянский защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян останется в стане железнодорожников до конца сезона-2023/2024. Переезд за границу в зимнее трансферное окно маловероятен — он будет возможен лишь в том случае, если «Локо» получит очень выгодное предложение, информирует журналист Грач Хачатрян в «Твиттере»,

Напомним, 24-летний Тикнизян в этом сезоне провёл за «Локомотив» десять матчей во всех турнирах, отметившись четырьмя голами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 2,5 млн. Тикнизян является воспитанником ПФК ЦСКА, именно за армейский клуб он выступал до перехода в «Локомотив» в августе 2021 года.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Тикнизяном интересуется клуб из чемпионата Италии.

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