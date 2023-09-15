Нападающий «Коринтианса» Педро, принадлежащий «Зениту», забил первый гол за два месяца

Футболист «Коринтианса» Педро Энрике, который присоединится к «Зениту» в феврале по достижению 18-летнего возраста, забил в своём первом матче за последние два месяца.

17-летний нападающий поразил ворота клуба «Форталеза» в матче 23-го тура бразильской Серии А. Для Педро этот гол стал первым за несколько месяцев — в последний раз молодой футболист появлялся на поле в июле. Кроме того, Педро забил свой первый гол в профессиональной карьере. Сделал это он в возрасте 17 лет и 221 день.

Таким образом, Педро Энрике стал самым молодым игроком «Коринтианса», забившим гол в чемпионате Бразилии после гола Малкома в сентябре 2014 года против «Шапекоэнсе» (17 лет 204 дня). Напомним, о трансфере бразильца «Зенит» объявил в конце июня.