Нападающий «Коринтианса» Педро, принадлежащий «Зениту», забил первый гол за два месяца
Поделиться
Футболист «Коринтианса» Педро Энрике, который присоединится к «Зениту» в феврале по достижению 18-летнего возраста, забил в своём первом матче за последние два месяца.
17-летний нападающий поразил ворота клуба «Форталеза» в матче 23-го тура бразильской Серии А. Для Педро этот гол стал первым за несколько месяцев — в последний раз молодой футболист появлялся на поле в июле. Кроме того, Педро забил свой первый гол в профессиональной карьере. Сделал это он в возрасте 17 лет и 221 день.
Таким образом, Педро Энрике стал самым молодым игроком «Коринтианса», забившим гол в чемпионате Бразилии после гола Малкома в сентябре 2014 года против «Шапекоэнсе» (17 лет 204 дня). Напомним, о трансфере бразильца «Зенит» объявил в конце июня.
Комментарии
- 15 сентября 2023
-
10:00
-
09:54
-
09:50
-
09:50
-
09:35
-
09:32
-
09:21
-
09:15
-
09:13
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:30
-
08:14
-
08:10
-
08:00
-
07:55
-
07:49
-
07:10
-
06:57
-
06:35
-
06:28
-
06:01
-
05:50
-
05:48
-
05:22
-
05:11
-
04:55
-
04:27
-
04:13
-
04:13
-
03:55
-
03:44
-
03:21
-
02:59
Партнерский контент