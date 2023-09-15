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Защитник «Вероны» Гюнтер отказался от перехода в ЦСКА

Защитник «Вероны» Гюнтер отказался от перехода в ЦСКА
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Футболист итальянской «Вероны» Корай Гюнтер в последний момент отказался переходить в московский ЦСКА, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

По информации источника, сделка сорвалась, хотя операция была практически завершена.

29-летний Гюнтер играет за «Верону» с 2019 года. Прошлый сезон немец провёл в аренде в «Сампдории». В 24 матчах в составе генуэзского клуба Гюнтер забил один гол и отдал одну результативную передачу. Контракт защитника с «Вероной» рассчитан до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 3,5 млн. Корай имеет в своём активе 35 матчей за молодёжные сборные Германии различных возрастов.

Ранее СМИ сообщали об интересе к немецкому футболисту со стороны московского «Спартака» и «Краснодара».

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