Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 5-го тура Ла Лиги сезона-2023/2024

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Сегодня, 15 сентября, стартует 5-й тур испанской Ла Лиги сезона-2023/2024. Он откроется противостоянием «Райо Вальекано» и «Алавеса». Остальные матчи пройдут 16, 17 и 18 сентября.

Полное расписание матчей 5-го тура Ла Лиги:

15 сентября, пятница:

«Райо Вальекано» — «Алавес» — 22:00 мск.

16 сентября, суббота:

«Атлетик» Бильбао — «Кадис» — 15:00 мск;

«Валенсия» — «Атлетико» Мадрид — 17:15 мск;

«Сельта» — «Мальорка» — 19:30 мск;

«Барселона» — «Бетис» — 22:00.

17 сентября, воскресенье:

«Хетафе» — «Осасуна» — 15:00 мск;

«Вильярреал» — «Альмерия» — 17:15 мск;

«Севилья» — «Лас-Пальмас» — 19:30 мск;

«Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад» — 22:00 мск.

18 сентября, понедельник:

«Гранада» — «Жирона» — 22:00 мск.

По итогам первых четырёх туров турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Реал» Мадрид, набравший 12 очков.