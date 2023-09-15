Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 5-го тура Ла Лиги сезона-2023/2024

Сегодня, 15 сентября, стартует 5-й тур испанской Ла Лиги сезона-2023/2024. Он откроется противостоянием «Райо Вальекано» и «Алавеса». Остальные матчи пройдут 16, 17 и 18 сентября.
Полное расписание матчей 5-го тура Ла Лиги:
15 сентября, пятница:
«Райо Вальекано» — «Алавес» — 22:00 мск.
16 сентября, суббота:
«Атлетик» Бильбао — «Кадис» — 15:00 мск;
«Валенсия» — «Атлетико» Мадрид — 17:15 мск;
«Сельта» — «Мальорка» — 19:30 мск;
«Барселона» — «Бетис» — 22:00.
17 сентября, воскресенье:
«Хетафе» — «Осасуна» — 15:00 мск;
«Вильярреал» — «Альмерия» — 17:15 мск;
«Севилья» — «Лас-Пальмас» — 19:30 мск;
«Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад» — 22:00 мск.
18 сентября, понедельник:
«Гранада» — «Жирона» — 22:00 мск.
По итогам первых четырёх туров турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет «Реал» Мадрид, набравший 12 очков.
- 15 сентября 2023
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