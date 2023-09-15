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Решение о присутствии Юрана на матче «Пари НН» с «Динамо» примут медики

Решение о присутствии Юрана на матче «Пари НН» с «Динамо» примут медики
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Генеральный директор футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Давид Мелик-Гусейнов высказался о возможности присутствия главного тренера команды Сергея Юрана на матче 8-го тура РПЛ с «Динамо».

«Сегодня важный для нас матч с московским «Динамо» у них в гостях. Главный тренер нашей команды Сергей Николаевич Юран накануне был выписан из больницы, но продолжает амбулаторное лечение. Очень надеемся, что Сергей Юран будет сегодня на бровке поля и поведёт за собой «Пари НН» к победе», — написал Мелик-Гусейнов в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что Юран перенёс операцию.

Матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между «Динамо» и «Пари НН» состоится сегодня, 15 сентября. Начало встречи запланировано на 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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