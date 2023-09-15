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Президент «Урала» Иванов: хотели, чтобы к нам приехал Месси или Роналду, но не получается

Президент «Урала» Иванов: хотели, чтобы к нам приехал Месси или Роналду, но не получается
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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о трансферной кампании клуба в прошедшее трансферное окно.

«Все цели выполнить невозможно. Мы хотели бы, чтобы к нам приехал Месси или Роналду, но у нас не получается с ними. Так что все цели, которые хотели бы, не выполнили. Это просто не в наших силах. Но мы взяли футболистов, которых посоветовал наш селекционный отдел. Главный тренер их одобрил. Взяли тех, кого хотели. Посмотрим, как дальше будут развиваться события», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В летнее трансферное окно команду из Екатеринбурга пополнили такие футболисты, как Владислав Малькевич, Кики, Гильерме Шеттине, Игорь Дмитриев, Тимур Аюпов и Денис Щербицкий.

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