Желько Бувач оценил новичка «Динамо» Бителло

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач высказался о новом полузащитнике бело-голубых Бителло. Функционер высоко оценил качества бразильца.

«Он любит получать удовольствие от футбола, но в то же время всегда работает на команду. Бителло – лёгкий, мобильный полузащитник с хорошей техникой, он действует по всему полю — от штрафной до штрафной. К тому же он игрок с высоким футбольным интеллектом, способный сыграть на различных позициях», — приводит слова Желько Бувача официальный сайт «Динамо».

Бителло подписал контракт с бело-голубыми до лета 2028 года. СМИ сообщали, что «Динамо» заплатит за 23-летнего футболиста около € 10 млн.

Бителло является воспитанником клуба «Каскавел». Выступая в чемпионате штата Парана, он привлёк внимание скаутов «Гремио», который сначала взял в аренду перспективного футболиста, а затем оформил полноценный выкуп. Всего за «Гремио» в различных турнирах Бителло провёл 92 матча, в которых забил 17 голов и отдал восемь результативных передач. В сентябре 2023 года полузащитник дебютировал в составе олимпийской сборной Бразилии в игре с Марокко.