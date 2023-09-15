Защитник «Ростова» Осипенко восстановился после травмы

Центральный защитник «Ростова» Максим Осипенко восстановился после мышечного повреждения, которое футболист получил в матче 2-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1). Об этом сообщает «РБ Спорт».

По данным источника, Осипенко полетел с командой в Калининград на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой», который состоится 16 сентября. Также с жёлто-синими на выезд отправился новичок клуба Илья Кирш.

После семи туров чемпионата России «Ростов» набрал семь очков и занимает 11-е место в турнирной таблице. Максим Осипенко перешёл в «Ростов» из «Тамбова» в январе 2020 года. Контракт 29-летнего футболиста с ростовчанами рассчитан до 30 июня 2027 года. Из-за травмы российский защитник пробыл вне игры около месяца.