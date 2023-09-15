Новичок «Динамо» Бителло попрощался с «Гремио» и поблагодарил тренера бразильского клуба

Новичок московского «Динамо» Бителло опубликовал прощальный пост после ухода из «Гремио». Особенную благодарность в публикации футболист выразил главному тренеру бразильской команды Ренато Гаушо.

«Профессор Ренато, я могу только поблагодарить тебя за всё — за все тренировки, игры, обучение, советы, отзывы и за каждое слово, которое я пронесу через всю жизнь. Ты был для меня гораздо больше, чем просто тренер. Буду болеть за тебя и за команду издалека. Спасибо, гений!» — написал Бителло в своих соцсетях.

Бителло подписал контракт с бело-голубыми до лета 2028 года. СМИ сообщали, что «Динамо» заплатит за 23-летнего футболиста около € 10 млн.

Бителло является воспитанником клуба «Каскавел». Выступая в чемпионате штата Парана, он привлёк внимание скаутов «Гремио», который сначала взял в аренду перспективного футболиста, а затем оформил полноценный выкуп. Всего за «Гремио» в различных турнирах Бителло провёл 92 матча, в которых забил 17 голов и отдал восемь результативных передач. В сентябре 2023 года полузащитник дебютировал в составе олимпийской сборной Бразилии в игре с Марокко.