«Бавария» представила форму в честь Октоберфеста

Мюнхенская «Бавария» представила новый комплект формы, посвящённый Октоберфесту.
«В этом сезоне Томас Мюллер, Гарри Кейн, Альфонсо Дэвис и их товарищи по команде будут играть в зелёных футболках для Октоберфеста, которые, как и футболки для Лиги чемпионов, украшены рисунком горного цветка и исторической эмблемой клуба на груди. Название и номер на спине выполнены в белом цвете», — говорится на официальном сайте клуба.
Команда Томаса Тухеля впервые наденет новый комплект формы в пятницу, 15 сентября, в домашнем матче немецкой Бундеслиги с леверкузенским «Байером». Встреча состоится на стадионе «Альянц Арена». Начало игры запланировано на 21:30 мск. Женский футбольный клуб «Бавария» дебютирует в этом дизайне в стартовом матче чемпионата в гостях у «Фрайбурга» в тот же день.
Стоит отметить, что в качестве клубной эмблемы используется вариант, который «Бавария» носила с 1923 года по 1954-й, с перерывом на время Второй мировой войны.
- 15 сентября 2023
-
13:05
-
12:55
-
12:52
-
12:47
-
12:45
-
12:40
-
12:22
-
12:15
-
12:10
-
12:10
-
12:00
-
11:54
-
11:53
-
11:37
-
11:30
-
11:27
-
11:18
-
11:09
-
11:00
-
10:57
-
10:54
-
10:42
-
10:40
-
10:35
-
10:25
-
10:15
-
10:15
-
10:11
-
10:00
-
09:54
-
09:50
-
09:50
-
09:35
-
09:32
-
09:21