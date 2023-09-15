«Бавария» представила форму в честь Октоберфеста

Мюнхенская «Бавария» представила новый комплект формы, посвящённый Октоберфесту.

«В этом сезоне Томас Мюллер, Гарри Кейн, Альфонсо Дэвис и их товарищи по команде будут играть в зелёных футболках для Октоберфеста, которые, как и футболки для Лиги чемпионов, украшены рисунком горного цветка и исторической эмблемой клуба на груди. Название и номер на спине выполнены в белом цвете», — говорится на официальном сайте клуба.

Команда Томаса Тухеля впервые наденет новый комплект формы в пятницу, 15 сентября, в домашнем матче немецкой Бундеслиги с леверкузенским «Байером». Встреча состоится на стадионе «Альянц Арена». Начало игры запланировано на 21:30 мск. Женский футбольный клуб «Бавария» дебютирует в этом дизайне в стартовом матче чемпионата в гостях у «Фрайбурга» в тот же день.

Стоит отметить, что в качестве клубной эмблемы используется вариант, который «Бавария» носила с 1923 года по 1954-й, с перерывом на время Второй мировой войны.