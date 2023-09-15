«Никто не может быть довольным». Алдонин подвёл итоги трансферного окна для ЦСКА

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин подвёл итоги летнего трансферного окна для ЦСКА.

«Никто не может быть довольным. Не сказать, что конкретно усилились. Посмотрим, что будет. ЦСКА — конкурентоспособная команда. Даже без громких трансферов могут бороться за золото. Сейчас есть определённые сложности с трансферным окном. Раньше летом приходили иностранцы, которые через Лигу чемпионов могли заявить о себе, а сейчас с этим сложнее. Только время покажет, насколько ЦСКА стал с новичками сильнее. Уже неплохо, что трансферы были», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, летом из ЦСКА в «Спартак» перебрался полузащитник Хесус Медина. Приобрели армейцы нападающего Виктора Давилу.