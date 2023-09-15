«Никто не может быть довольным». Алдонин подвёл итоги трансферного окна для ЦСКА
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Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин подвёл итоги летнего трансферного окна для ЦСКА.
«Никто не может быть довольным. Не сказать, что конкретно усилились. Посмотрим, что будет. ЦСКА — конкурентоспособная команда. Даже без громких трансферов могут бороться за золото. Сейчас есть определённые сложности с трансферным окном. Раньше летом приходили иностранцы, которые через Лигу чемпионов могли заявить о себе, а сейчас с этим сложнее. Только время покажет, насколько ЦСКА стал с новичками сильнее. Уже неплохо, что трансферы были», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Напомним, летом из ЦСКА в «Спартак» перебрался полузащитник Хесус Медина. Приобрели армейцы нападающего Виктора Давилу.
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