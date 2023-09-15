Агент Сулейманова: доволен, что «Локомотив» смог убедить неразговорчивого гендиректора

Футбольный агент Вадим Шпинёв высказался о переходе в «Локомотив» своего клиента, нападающего «Пари НН» Тимура Сулейманова.
«Я доволен, что спортивный блок «Локомотива» смог убедить неразговорчивого генерального директора клуба: это спортивный директор и его помощник. Здравый смысл возобладал. Время покажет, что мы не ошиблись. У меня нет никаких сомнений, что Тимур поможет клубу. Сулейманов то звено, которое может легко и безболезненно вливаться в цепочку любой команды.
Он будет играть так, как будто был в команде и никуда не уходил, начнёт приносить пользу уже в следующем матче. Другие варианты? Сейчас про это нет смысла говорить. У Тимура «Локо» был в приоритете, огромное желание вернуться в клуб, который дал ему путёвку в жизнь в футболе. На первом месте желание футболиста», — приводит слова Шпинёва Metaratings.
- 15 сентября 2023
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