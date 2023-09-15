Семак — о «Рубине»: очень серьёзный соперник, который хорошо играет дома

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мнением о казанском «Рубине» перед предстоящим матчем команд в рамках 8-го тура РПЛ.
«Команда опытная, крепкая, которая в последние дни трансферного окна усилилась ещё несколькими игроками. Это очень серьёзный соперник, который хорошо играет дома и хорошо использует стандартные положения. В целом это крепкая команда, которая хорошо держит уровень единоборств и интенсивности. Думаю, что ни одной команде не просто играть в Казани.
Может ли сказаться на встрече с «Зенитом» то, что «Рубин» подписал несколько игроков в последний день трансферного окна? Я не знаю — это решать главному тренеру. Думаю, Рашид Маматкулович разберётся, кто в каком состоянии находится. Это игроки хорошие, качественные, но насколько они готовы сразу сыграть — вопрос к тренерскому штабу «Рубина». Они хорошо понимают возможности игроков, и мы знаем некоторых из них. Думаю, решение будет принято уже в день матча», — приводит слова Семака пресс-служба клуба.
Матч 8-го тура РПЛ между «Рубином» и «Зенитом» пройдёт в воскресенье, 17 сентября, в Казани. Начало встречи запланировано на 16:30 мск.
- 15 сентября 2023
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