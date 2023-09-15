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В «Спартаке» заявили, что Хесус Медина вернулся в расположение команды

В «Спартаке» заявили, что Хесус Медина вернулся в расположение команды
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Пресс-атташе московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что атакующий полузащитник Хесус Медина вернулся в расположение команды.

«Хесус уже в Москве, сегодня присоединится к нам», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Хесус Медина провёл за ЦСКА 45 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач. 26-летний парагваец перешёл в «Спартак» летом 2023 года, подписав трёхлетний контракт. Игрок отметился забитым мячом за красно-белых в матче 3-го тура РПЛ с «Рубином» (4:1).

Московский «Спартак» набрал 10 очков в семи матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. В данный момент красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России.

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