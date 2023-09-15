В «Спартаке» заявили, что Хесус Медина вернулся в расположение команды
Поделиться
Пресс-атташе московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, что атакующий полузащитник Хесус Медина вернулся в расположение команды.
«Хесус уже в Москве, сегодня присоединится к нам», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Хесус Медина провёл за ЦСКА 45 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и сделал 10 результативных передач. 26-летний парагваец перешёл в «Спартак» летом 2023 года, подписав трёхлетний контракт. Игрок отметился забитым мячом за красно-белых в матче 3-го тура РПЛ с «Рубином» (4:1).
Московский «Спартак» набрал 10 очков в семи матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. В данный момент красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 сентября 2023
-
14:37
-
14:31
-
14:29
-
14:18
-
14:15
-
14:14
-
14:05
-
14:00
-
13:50
-
13:48
-
13:47
-
13:40
-
13:40
-
13:36
-
13:18
-
13:17
-
13:17
-
13:08
-
13:05
-
12:55
-
12:52
-
12:47
-
12:45
-
12:40
-
12:22
-
12:15
-
12:10
-
12:10
-
12:00
-
11:54
-
11:53
-
11:37
-
11:30
-
11:27
-
11:18
Партнерский контент