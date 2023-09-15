Главный тренер «Венеции» Ваноли: вижу Черышева частью нашего проекта

Главный тренер «Венеции» Паоло Ваноли высказался насчёт российского полузащитника команды Дениса Черышева.

«Черышев возвращается в строй, он чувствует себя хорошо. Убеждён, что он принесёт пользу команде. Я вижу Черышева частью нашего проекта. С его серьёзным прошлым не так уж и просто находить новую мотивацию и искать стимулы. Ему это удаётся, и я этому рад», — приводит слова Ваноли Tutto Venezia Sport.

Напомним, Черышев выступает за «Венецию» с 2022 года. В прошлом сезоне 32-летний российский полузащитник принял участие в 24 матчах Серии B, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Ранее в своей карьере Денис играл за такие команды, как «Валенсия», «Вильярреал», «Севилья» и мадридский «Реал».