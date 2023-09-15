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«Бавария» хочет купить Пальинью в январе, несмотря на новый контракт игрока с «Фулхэмом»

«Бавария» хочет купить Пальинью в январе, несмотря на новый контракт игрока с «Фулхэмом»
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Мюнхенская «Бавария» хочет повторить попытку покупки португальского полузащитника Жоау Пальиньи в январе, несмотря на подписание игроком нового контракта с лондонским «Фулхэмом», сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, новый контракт футболиста был подписан для того, чтобы повысить зарплату Жоау после несостоявшегося трансфера в последний день окна. Но это не изменит планов английского клуба по его продаже за крупную сумму в 2024 году.

28-летний Пальинья перешёл в «Фулхэм» в июле 2022 года из «Спортинга» за € 20 млн. Новый контракт с лондонским клубом рассчитан до конца июня 2028 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 40 млн.

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