Кечинов: если в конце 1-го круга «Спартак» будет на том же месте, уход Абаскаля возможен

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о перспективах главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля.

«Надеюсь, что пауза в чемпионате пойдёт на пользу «Спартаку», что на тренировках поработали, в частности в игре в обороне. Мы видим, что на данный момент это явная проблема команды. До конца первого круга не будет никаких движений по возможному увольнению тренера. Но если «Спартак» в конце первого круга будет на тех же местах, что и сейчас, то всё возможно», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Московский «Спартак» набрал 10 очков в семи матчах Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. В данный момент красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице чемпионата России.