Абаскаль — о России: да, это не Европа, но я человек без территориальных границ

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о своём решении переехать в Россию.
«Что я делал, когда поступило предложение от «Спартака»? Я был дома у родителей в Севилье. А первое, что вспомнил, – победу «Спартака» над «Севильей» в Лиге чемпионов со счётом 5:1. Сразу такая ассоциация возникла.
Потом мы больше часа разговаривали с Лукой Каттани по видеосвязи, после этого вышел и сказал семье, что мы меняем Швейцарию на Россию.
Для меня такое решение никакой не шок. Да, это не Европа, подальше, климат другой, но я человек, у которого нет территориальных границ. Их вообще не существует. Все границы – только в головах у людей, а мы сами создаём своё пространство. Я считаю себя свободным, мне нравится учиться, открывать новое, получать опыт. Поэтому и поработал уже в пяти странах.
Семья меня во всём поддерживает. С самого начала, ещё с того момента, как я из Севильи поехал в Барселону – это ведь совсем другой регион Испании. Что касается переезда в Россию, то семье сначала было немного волнительно, но потом они сами приехали в Москву и убедились, что тут всё хорошо», — приводит слова Абаскаля Sports.ru.
- 15 сентября 2023
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