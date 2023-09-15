Урош Дрезгич: верю, что в Казани буду чувствовать себя как дома

Новичок «Рубина» Урош Дрезгич прокомментировал свой переход в российский клуб.
«Я принял предложение «Рубина» с большим восторгом. Выступать за такой большой клуб — огромная привилегия и честь для меня. Мои ожидания от РПЛ? Жду, что это будет сильная лига с высокими требованиями. Я отдам все силы, чтобы добиться поставленных целей вместе с одноклубниками и штабом.
Успел ли с кем-то познакомиться из команды? Первым меня поприветствовал мой земляк Игор Вуячич. И несмотря на то что ранее мы не были знакомы, между нами появилась какая-то феноменальная связь, он очень сильно мне помог. Впрочем, я не сомневаюсь, что мы наладим отличный контакт и со всеми остальными партнёрами по команде. Россия и Сербия — братские страны, я верю, что в Казани буду чувствовать себя как дома», — приводит слова Дрезгича «РБ Спорт».
- 15 сентября 2023
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