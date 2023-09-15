Хавбек «Тоттенхэма» Мэддисон — лучший игрок месяца в АПЛ

Полузащитник «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон признан лучшим игроком августа в английской Премьер-лиге.

В прошедшем месяце 26-летний англичанин отметился одним голом и двумя результативными передачами в трёх матчах высшего английского дивизиона. «Тоттенхэм» в 1-м туре сыграл вничью с «Брентфордом» (2:2), следом обыграл «Манчестер Юнайтед» (2:0), после чего одержал победу над «Борнмутом» (2:0).

Для Мэддисона сезон-2023/2024 — первый в составе «шпор». Ранее английский полузащитник выступал за «Лестер», который по итогам прошлой кампании покинул Премьер-лигу и отправился в Чемпионшип. «Тоттенхэм» в 5-м туре АПЛ сыграет с «Шеффилд Юнайтед» на домашней арене 16 сентября. Начало матча — в 17:00 по московскому времени.