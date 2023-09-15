Абаскаль ответил Мостовому, который регулярно его критикует
Поделиться
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на регулярную критику со стороны бывшего футболиста красно-белых Александра Мостового. Экс-футболист называл Абаскаля ноунеймом, а также подвергал критике работу испанского специалиста.
«Знаю ли я Александра Мостового? Знаю. Это он не знает, кто я (отсылка к тому, что Мостовой называет Абаскаля ноунеймом. — Прим. «Чемпионата»).
Как я отношусь к его высказываниям в мой адрес? Приведу такую цитату: «Когда вы плохо высказываетесь о человеке, которого не знаете, ваши слова больше говорят о вас, чем о нём. Невежество – обычное дело для тех, кто, вероятно, хочет оказаться на вашем месте».
Это ответ, чтобы сразу закрыть тему Мостового», — приводит слова Абаскаля Sports.ru.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 сентября 2023
-
14:37
-
14:31
-
14:29
-
14:18
-
14:15
-
14:14
-
14:05
-
14:00
-
13:50
-
13:48
-
13:47
-
13:40
-
13:40
-
13:36
-
13:18
-
13:17
-
13:17
-
13:08
-
13:05
-
12:55
-
12:52
-
12:47
-
12:45
-
12:40
-
12:22
-
12:15
-
12:10
-
12:10
-
12:00
-
11:54
-
11:53
-
11:37
-
11:30
-
11:27
-
11:18
Партнерский контент