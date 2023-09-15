Абаскаль ответил Мостовому, который регулярно его критикует

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль ответил на регулярную критику со стороны бывшего футболиста красно-белых Александра Мостового. Экс-футболист называл Абаскаля ноунеймом, а также подвергал критике работу испанского специалиста.

«Знаю ли я Александра Мостового? Знаю. Это он не знает, кто я (отсылка к тому, что Мостовой называет Абаскаля ноунеймом. — Прим. «Чемпионата»).

Как я отношусь к его высказываниям в мой адрес? Приведу такую цитату: «Когда вы плохо высказываетесь о человеке, которого не знаете, ваши слова больше говорят о вас, чем о нём. Невежество – обычное дело для тех, кто, вероятно, хочет оказаться на вашем месте».

Это ответ, чтобы сразу закрыть тему Мостового», — приводит слова Абаскаля Sports.ru.