Ангелос Постекоглу — лучший тренер месяца в АПЛ

Главный наставник «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу признан лучшим тренером августа в английской Премьер-лиге.

В августе «Тоттенхэм» под руководством Постекоглу набрал семь очков в трёх матчах, обыграв «Манчестер Юнайтед» и «Борнмут» (оба раза — 2:0) и сыграв вничью с «Брентфордом» (2:2). После четырёх туров «шпоры» с 10 очками в активе занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Ангелос возглавил лондонский клуб этим летом. Ранее австралийский специалист с греческими корнями работал в «Селтике», сборной Австралии по футболу, «Мельбурн Виктории», «Брисбен Роар» и «Панахаики». «Тоттенхэм» в 5-м туре АПЛ сыграет с «Шеффилд Юнайтед» на домашней арене 16 сентября. Начало матча — в 17:00 по московскому времени.