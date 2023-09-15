Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Райо Вальекано — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ангелос Постекоглу — лучший тренер месяца в АПЛ

Ангелос Постекоглу — лучший тренер месяца в АПЛ
Комментарии

Главный наставник «Тоттенхэма» Ангелос Постекоглу признан лучшим тренером августа в английской Премьер-лиге.

В августе «Тоттенхэм» под руководством Постекоглу набрал семь очков в трёх матчах, обыграв «Манчестер Юнайтед» и «Борнмут» (оба раза — 2:0) и сыграв вничью с «Брентфордом» (2:2). После четырёх туров «шпоры» с 10 очками в активе занимают второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Ангелос возглавил лондонский клуб этим летом. Ранее австралийский специалист с греческими корнями работал в «Селтике», сборной Австралии по футболу, «Мельбурн Виктории», «Брисбен Роар» и «Панахаики». «Тоттенхэм» в 5-м туре АПЛ сыграет с «Шеффилд Юнайтед» на домашней арене 16 сентября. Начало матча — в 17:00 по московскому времени.

Материалы по теме
Хавбек «Тоттенхэма» Мэддисон — лучший игрок месяца в АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android