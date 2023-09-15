Абаскаль объяснил, почему пошёл на эксперименты с составом в матче с «Зенитом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль объяснил, почему пошёл на эксперименты с составом в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:3). По словам испанца, он хотел насытить центр красно-белых, однако всё испортила жёлтая карточка в начале матча.

«Почему в матче с «Зенитом» я поменял работающие 4-3-3 на 4-4-2 с ромбом в центре? «Зенит» играл в пять защитников – нам нужно было больше игроков в центре, троих было недостаточно. И это работало, пока Игнатову не показали жёлтую карточку на 10-й минуте. До этого за первые 9 минут мы семь раз отобрали мяч у «Зенита».

«Ахмат» в следующем туре сделал 24 фола – показали только одну жёлтую, вторую уже на 90-й минуте. Они останавливали фолами каждую нашу атаку, но судья их никак не наказывал.

Почему жёлтая карточка так повлияла на игру Игнатова? Я же говорю: благодаря Игнатову в первые десять минут мы останавливали соперника и забирали мяч на фазе выхода из обороны. После этого мы могли играть вертикально и максимально быстро подходить к воротам соперника.

Жёлтая карточка Игнатову – ключевой момент в той игре, она очень сильно повлияла на агрессивность Игнатова в единоборствах. Поэтому мне пришлось его поменять», — цитирует Абаскаля Sports.ru.