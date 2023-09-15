Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Райо Вальекано — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мостовой — Абаскалю: буду говорить, что хочу. Расслабься, посмотри мои голы, получи кайф

Мостовой — Абаскалю: буду говорить, что хочу. Расслабься, посмотри мои голы, получи кайф
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на слова главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля. В последнем интервью испанец ответил на регулярную критику со стороны Мостового пословицей: «Когда вы плохо высказываетесь о человеке, которого не знаете, ваши слова больше говорят о вас, чем о нём. Невежество — обычное дело для тех, кто, вероятно, хочет оказаться на вашем месте».

«Пускай Абаскаль вечером включит YouTube и напишет в поиске «голы Мостового в Испании». Он получит большое удовольствие от увиденного. Это смешно, когда про меня говорят люди, которые смотрят футбол с вертолёта. Я буду говорить, что хочу. Расслабься, Абаскаль, посмотри парочку хотя бы моих голов и получи кайф от этого.

Хочу оказаться на его месте, ха-ха? Нет, конечно! Я всегда удивляюсь, как такие люди, как он, могут работать на таких должностях и в таких клубах», — приводит слова Мостового Sport24.

Материалы по теме
Абаскаль ответил Мостовому, который регулярно его критикует
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android