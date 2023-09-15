Мостовой — Абаскалю: буду говорить, что хочу. Расслабься, посмотри мои голы, получи кайф

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на слова главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля. В последнем интервью испанец ответил на регулярную критику со стороны Мостового пословицей: «Когда вы плохо высказываетесь о человеке, которого не знаете, ваши слова больше говорят о вас, чем о нём. Невежество — обычное дело для тех, кто, вероятно, хочет оказаться на вашем месте».
«Пускай Абаскаль вечером включит YouTube и напишет в поиске «голы Мостового в Испании». Он получит большое удовольствие от увиденного. Это смешно, когда про меня говорят люди, которые смотрят футбол с вертолёта. Я буду говорить, что хочу. Расслабься, Абаскаль, посмотри парочку хотя бы моих голов и получи кайф от этого.
Хочу оказаться на его месте, ха-ха? Нет, конечно! Я всегда удивляюсь, как такие люди, как он, могут работать на таких должностях и в таких клубах», — приводит слова Мостового Sport24.
- 15 сентября 2023
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