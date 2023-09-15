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Клопп объяснил уход Хендерсона из «Ливерпуля»

Клопп объяснил уход Хендерсона из «Ливерпуля»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, почему английский полузащитник Джордан Хендерсон принял решение перейти в саудовский «Аль-Иттифак».

«Хендерсон сказал правду. Всё так и было. У нас были переговоры, я сказал ему, что хочу, чтобы он остался, но мы говорили о том, что, возможно, он не будет играть регулярно», — сказал Клопп во время пресс-конференции перед матчем с «Вулверхэмптоном».

33-летний Хендерсон играл за «Ливерпуль» с 2011 года, проведя за это время 492 матча, забив 33 гола и отдав 61 результативную передачу. Вместе с мерсисайдцами Джордан выиграл девять трофеев, включая победы в Лиге чемпионов и чемпионате Англии.

Напомним, 27 июля «Ливерпуль» официально объявил о переходе футболиста в «Аль-Иттифак», который возглавляет Стивен Джеррард.

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