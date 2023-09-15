Тренер «Ювентуса» Аллегри: Бонуччи? Мыльные оперы идут по пятому каналу, и я их не люблю

Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал высказывания защитника Леонардо Бонуччи, связанные с уходом из клуба.

«Бонуччи? Я думаю, что мне больше нечего сказать, мне нечего добавить. Могу только пожелать ему удачи в его карьере. Мыльные оперы идут по пятому каналу, и я их не очень люблю. Не обидно ли мне, когда меня называют лжецом? Мои друзья называют меня Буратино. Бонуччи не создавал внутренней войны в раздевалке. Это было нормальное решение, теперь он перешёл в команду, которая играет в Лиге чемпионов, это будет важно и в мотивационном плане», — приводит слова Аллегри Correire Dello Sport.

Напомним, минувшим летом Бонуччи покинул «Ювентус», а 1 сентября стал игроком немецкого «Униона».