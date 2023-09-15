Абаскаль: я обожаю Литвинова, он просто отменный футболист
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался о полузащитнике своей команды Руслане Литвинове. Испанский специалист высоко оценил способности Литвинова.
«Литвинов сел на скамейку из-за ошибки в матче с «Уралом»? Я обожаю Литвинова. Дело не в одной ошибке, просто тот матч не получился, вспомните ещё эпизод с пенальти.
Такие решения иногда надо принимать, они в итоге пойдут на пользу и этому футболисту, и всей команде. И ещё раз: Литвинов – просто отменный футболист», — приводит слова Гильермо Абаскаля Sports.ru.
«Спартак» располагается на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата России после семи сыгранных туров. В активе красно-белых 10 очков. В следующем туре Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 «Спартак» сыграет с «Сочи».
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