Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Райо Вальекано — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гвардиола рассказал о своём самочувствии после перенесённой операции

Гвардиола рассказал о своём самочувствии после перенесённой операции
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своём самочувствии после перенесённой операции.

«Мне становится лучше. Доктор проделал хорошую работу, и я думаю, что каждую неделю шаг за шагом мне будет становиться лучше», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити» в «Твиттере».

В конце августа пресс-служба английского клуба сообщала, что 52‑летний испанец вылетел в Барселону для неотложной операции. Гвардиола пропустил две игры команды — с «Шеффилд Юнайтед» (2:1) и с лондонским «Фулхэмом» (5:1). В период его отсутствия обязанности главного тренера исполнял Хуан Лильо.

Действующий чемпион страны «Манчестер Сити» набрал максимальное количество очков после четырёх туров и сейчас возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги. В субботу, 16 сентября, «горожане» встретятся с лондонским «Вест Хэмом» в матче 5-го тура чемпионата Англии.

Материалы по теме
У «Манчестер Сити» не самый дорогой состав в мире! Как выглядит топ-10?
Истории
У «Манчестер Сити» не самый дорогой состав в мире! Как выглядит топ-10?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android