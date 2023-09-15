Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал о своём самочувствии после перенесённой операции.
«Мне становится лучше. Доктор проделал хорошую работу, и я думаю, что каждую неделю шаг за шагом мне будет становиться лучше», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити» в «Твиттере».
В конце августа пресс-служба английского клуба сообщала, что 52‑летний испанец вылетел в Барселону для неотложной операции. Гвардиола пропустил две игры команды — с «Шеффилд Юнайтед» (2:1) и с лондонским «Фулхэмом» (5:1). В период его отсутствия обязанности главного тренера исполнял Хуан Лильо.
Действующий чемпион страны «Манчестер Сити» набрал максимальное количество очков после четырёх туров и сейчас возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги. В субботу, 16 сентября, «горожане» встретятся с лондонским «Вест Хэмом» в матче 5-го тура чемпионата Англии.
- 15 сентября 2023
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