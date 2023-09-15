Гвардиола прокомментировал продление контракта с Уолкером

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал пролонгацию контракта с защитником Кайлом Уолкером, подчеркнув важность этого футболиста для команды.

«Кайл по-настоящему важен, он важная фигура для команды. С точки зрения генетики я видел мало игроков, похожих на него. Его способности уникальны… Пока он будет работать над собой, проблем не возникнет», — приводит слова Гвардиолы пресс-служба «Манчестер Сити» в «Твиттере».

В прошлом сезоне Уолкер провёл 38 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Предыдущее соглашение игрока с английским клубом было рассчитано до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.