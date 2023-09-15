Зобнин: на сегодня в «Спартаке» по два хороших футболиста на каждую позицию

Вице-капитан «Спартака» Роман Зобнин высказался о конкуренции в команде и подвёл итог первым матчам в Фонбет Кубке России.

«Как на команду влияет усилившаяся ротация? Ротация действительно есть: в Кубке России играет другой состав. Жаль, что многие клубы относятся к этому турниру как к чему-то второстепенному: выпускают на поле только молодых игроков, выкладываются не по полной. Я с таким подходом абсолютно не согласен. И отлично, что «Спартак» в розыгрыше Кубка этого сезона идеально начал: три победы из трёх при качественной игре.

В изменениях состава всегда есть и плюсы, и минусы. Что перевесит — покажет время. На сегодня в «Спартаке» по два хороших футболиста на каждую позицию: это очень крутой уровень конкуренции! Каждый должен расти и показывать свой лучший футбол. Поэтому я надеюсь, что на дистанции эта ротация поможет нам прогрессировать и добиваться положительного результата», — приводит слова Зобнина официальный сайт «Спартака».