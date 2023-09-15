Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Райо Вальекано — Депортиво Алавес. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Н’Диайе перешёл из ЦСКА в «Раднички»

Н’Диайе перешёл из ЦСКА в «Раднички»
Аудио-версия:
Комментарии

Московский ЦСКА и сербский футбольный клуб «Раднички» достигли договорённости о переходе малийского нападающего Лассаны Н’Диайе, сообщает пресс-служба российского клуба.

«Желаем Лассу удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.

Напомним, армейцы объявили о подписании контракта с Н’Диайе в начале октября 2018-го. Лассана перешёл в ЦСКА из малийского клуба «Гуидарс». По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила всего лишь € 70 тыс. В составе красно-синих игрок провёл 20 матчей в молодёжном первенстве, в которых забил шесть мячей.

Последней командой 22-летнего футболиста была болгарская «Арда». Также в различное время он играл за московский «Велес», «Текстильщик» из Иванова и шведскую «Эскильстуну».

По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 400 тыс.

Материалы по теме
«Никто не может быть довольным». Алдонин подвёл итоги трансферного окна для ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android