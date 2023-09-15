Н’Диайе перешёл из ЦСКА в «Раднички»

Московский ЦСКА и сербский футбольный клуб «Раднички» достигли договорённости о переходе малийского нападающего Лассаны Н’Диайе, сообщает пресс-служба российского клуба.
«Желаем Лассу удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении клуба.
Напомним, армейцы объявили о подписании контракта с Н’Диайе в начале октября 2018-го. Лассана перешёл в ЦСКА из малийского клуба «Гуидарс». По данным Transfermarkt, сумма трансфера составила всего лишь € 70 тыс. В составе красно-синих игрок провёл 20 матчей в молодёжном первенстве, в которых забил шесть мячей.
Последней командой 22-летнего футболиста была болгарская «Арда». Также в различное время он играл за московский «Велес», «Текстильщик» из Иванова и шведскую «Эскильстуну».
По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 400 тыс.
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