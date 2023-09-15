АПЛ выступила с заявлением по поводу трагического землетрясения в Ливии и Марокко

Английская Премьер-лига выступила с заявлением по поводу трагических событий, произошедших в Ливии и Марокко. Речь идёт о землетрясении, которое унесло жизни тысяч человек. В АПЛ заявили, что матчи ближайшего тура начнутся с минуты молчания, а футболисты будут выходить на поле с траурными повязками.

«Премьер-лига глубоко опечалена недавними трагическими событиями в Марокко и Ливии. Все матчи на ближайших выходных будут посвящены трагическим землетрясениям, затронувшим тысячи жизней.

В знак уважения и скорби игроки Премьер-лиги и официальные лица матча наденут чёрные повязки и будут соблюдать минуту молчания перед началом всех матчей пятой игровой недели — с субботы, 16 сентября, по понедельник, 18 сентября», — сказано в заявлении АПЛ.