АПЛ выступила с заявлением по поводу трагического землетрясения в Ливии и Марокко
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Английская Премьер-лига выступила с заявлением по поводу трагических событий, произошедших в Ливии и Марокко. Речь идёт о землетрясении, которое унесло жизни тысяч человек. В АПЛ заявили, что матчи ближайшего тура начнутся с минуты молчания, а футболисты будут выходить на поле с траурными повязками.
«Премьер-лига глубоко опечалена недавними трагическими событиями в Марокко и Ливии. Все матчи на ближайших выходных будут посвящены трагическим землетрясениям, затронувшим тысячи жизней.
В знак уважения и скорби игроки Премьер-лиги и официальные лица матча наденут чёрные повязки и будут соблюдать минуту молчания перед началом всех матчей пятой игровой недели — с субботы, 16 сентября, по понедельник, 18 сентября», — сказано в заявлении АПЛ.
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